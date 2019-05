in foto: In foto: i vice primi ministri, Luigi Di Maio e Matteo Salvini.

È arrivato il giorno in cui il caso Siri verrà discusso in sede di Consiglio dei ministri. Il primo ministro Giuseppe Conte proporrà la revoca del sottosegretario leghista indagato per corruzione la cui vicenda ha diviso profondamente l'esecutivo. Le tensioni fra gli alleati di governo continuano ad essere alte. Se si dovesse arrivare ad un voto, la Lega potrà mettere a verbale la sua opposizione e la crisi fra Carroccio e Movimento 5 Stelle diventerebbe ancora più aspra. Anche se difficilmente il governo cadrà per questo, una conta sarebbe comunque indice di crisi.

In ogni caso, si tratterebbe di una pratica puramente simbolica, in quanto il Cdm non può decidere direttamente sul destino del sottosegretario, non avendo in merito potere vincolante. Secondo la legge, è il presidente del Consiglio a dover presentare ufficialmente la revoca, una volta sentito il Cdm. Conte si limiterà quindi ad ascoltare i pareri dei vari ministri, di cui la maggior parte (8 contro 6) appartengono al M5S. In seguito, l'atto passerebbe al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a cui spetta l'ultima parola con la decisione di controfirmarlo o meno.

Caso Siri, la spaccatura fra Lega e M5s

Nello scontro di pareri, i cinquestelle si dovranno assumere la responsabilità di revocare l'incarico ad Armando Siri contro l'opposizione ufficiale dell'alleato di governo, che continua a parlare di "evidente spaccatura" con il Movimento, e non solo riguardo al caso del sottosegretario. Infatti, il leader della Lega Matteo Salvini ha annunciato di voler mettere sul tavolo del Consiglio anche altre questioni calde, come la flat tax e le autonomie. Dal M5S le accuse di cercare un pretesto per polemizzare: "Le Lega vuole rompere, sulla flat tax fa becera propaganda". Il ministro dell'Interno rassicura, affermando di proseguire fino a fine mandato: "L'ultima delle cose di cui hanno bisogno gli italiani è una crisi di governo".

Evitare il voto rappresenterebbe la migliore via di risoluzione del caso, ma la spaccatura interna resta evidente. In questi giorni il vice primo ministro pentastellato Luigi Di Maio ha continuato a sostenere l'importanza di ottenere le dimissioni di Siri prima che il Cdm arrivi ad una conta: "Trovo assurdo che ci siano spaccature e spaccarsi su una battaglia che ci dovrebbe vedere uniti alla Lega è un messaggio sbagliato dato al Paese".

Siri in Procura

Per oggi sono previste anche le dichiarazioni spontanee alla Procura di Roma dello stesso Armando Siri. Fabio Pinelli, avvocato del sottosegretario ha precisato di voler prendere visione degli atti investigativi redatti dall'accusa, prima di procedere con un interrogatorio. È previsto anche il deposito, da parte di Siri, di una memoria difensiva in cui spiegherà i suoi rapporti con l'imprenditore Paolo Arata, coinvolto nelle indagini. Il rapporto con l"imprenditore è un punto centrale per lo svolgersi delle investigazioni: l'avvocato Pinelli starebbe considerando di consegnare ai pm anche il backup del telefono di Siri per mostrare le conversazioni fra gli indagati negli ultimi anni. Arata, seguito dall'avvocato Gaetano Scalise, è stato sentito ieri in procura.