Una nave da crociera bloccata in mare e posta in stato di quarantena dalle autorità sanitarie e divieto assoluto di sbarco per il personale e i 300 passeggeri imbarcati. Il tutto per colpa di un caso di morbillo a bordo. È quanto sta accadendo in queste ore a una nave battente bandiera statunitense che era in procinto di arrivare sull'isola caraibica di Santa Lucia. Secondo quanto rendono noto i media locali, la nave dovrebbe essere la Freewinds, di proprietà della Chiesa di Scientology, che aveva preso il largo alcuni giorni fa. La decisione di bloccare l'imbarcazione è arrivata dal direttore sanitario dell'isola, Merlene Fredericks James, a seguito di un segnalazione di un possibile caso di morbillo a bordo.

In un video pubblicato su Youtube, la dottoressa Frederick-James ha fatto sapere che il ministero della salute locale ha appreso del caso di morbillo da "due fonti attendibili"e che quindi la situazione è stata subito monitorata. La malattia infine è stata confermata dal medico di bordo. La paura delle autorità locali è che il morbillo possa diffondersi in maniera incontrollata sull'Isola portando a una emergenza che il piccolo Paese caraibico non sarebbe in grado di sostenere. "Una persona infetta può facilmente contagiare gli altri attraverso tosse, starnuti, sudore. Quindi per evitare un potenziale contagio abbiamo pensato che fosse prudente decidere di non permettere a nessuno di sbarcare dalla nave" ha chiarito infatti la dirigente sanitaria di Santa Lucia.

La malattia avrebbe colpito una membro dell'equipaggio, una donna, che ora viene assistita a bordo della nave. "Il dottore della nave che ha confermato il caso ha detto che la paziente è in isolamento a bordo e che è in condizioni stabili" ha spiegato sempre la sottoressa Fredericks-James. La guardia costiera locale ha chiarito che nessuno sbarcherà ma che la nave può andarsene quando vuole. Il programma iniziale prevedeva che l'imbarcazione ripartisse giovedì sera ed è probabile che il comandante rispetti questi tempi.