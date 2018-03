Gravissimo incidente stradale nella mattinata di lunedì lungo l'autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto tra l'allacciamento con la A13 e quello con il raccordo di Casalecchio, nel Bolognese. Un uomo è morto dopo essere rimasto coinvolto in un devastante impatto che ha interessato diversi mezzi pesanti che viaggiavano lungo la stessa carreggiata in direzione della A1 Milano-Napoli. Alla base dello schianto mortale un tamponamento a catena tra quattro camion e un'autovettura verificatosi poco dopo le 11.20 al km 14.2. L'incidente ovviamente ha generato un vero e proprio caos sull'autostrada perché, per consentire l'intervento dei soccorritori, il traffico è stato completamente bloccato sul tratto interessato.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto estrarre dalle lamiere la vittima, e i sanitari del 118 per assistere i feriti, oltre alle Pattuglie della Polizia Stradale e ai soccorsi meccanici della Direzione 3 Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. La chiusura del tratto ha causato la formazione di lunghe code di mezzi che hanno raggiunto e superato anche i 3 chilometri a partire da Bologna San Lazzaro. Come avverte Autostrade, chi viaggia verso la A1 Milano-Napoli dopo aver preso obbligatoriamente la A13 Bologna Padova, dove si è formata una coda di 3 km, può uscire a Bologna Arcoveggio e rientrare sulla A1, sia verso Milano che verso Firenze, dopo aver percorso la Tangenziale di Bologna. L'uscita consigliata provenendo da Ancona invece è Bologna San Lazzaro su Tangenziale Bologna.