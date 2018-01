Dopo il caso della Lombardia e di altre città italiane, come ad esempio in Piemonte ed Emilia Romagna, ora anche in Liguria le Asl sono pronte a dare il via libera ad un regolamento interno che permetta a cani e altri animali domestici di far visita ai loro padroni. Sugli esempi già visti negli scorsi mesi, come rivela il quotidiano La Stampa, infatti, al progetto sta lavorando il consiglio direttivo dell’azienda sanitaria di Savona. Non si tratta di tempi brevi ma l'argomento è stato affrontato nell’ultimo consiglio direttivo e ormai la strada è aperta perché la stesura definitiva sia esaminata e approvata da uno dei prossimi consigli di direzione

"Nell’ultimo collegio di direzione è stata esaminata una bozza che dovrà essere perfezionata. La pet therapy viene usata in molte strutture ormai. Il rapporto uomo-animale rientra nel benessere della psiche e dell’affettività; nel caso delle persone anziane prendersi cura di un animale dà una spinta motivazionale. Le incoraggia a muoversi, ad attivarsi per occuparsene" ha spiegato uno dei medici promotori. Il primo esame ha visto l'analisi della bozza di regolamento per l’accesso degli animali domestici a reparti ospedalieri e case di riposo che nel dicembre scorso è stato inviato dall’Enpa, l'ente nazionale protezione animali, riprendendo i principi di quello adottato dall’Asl4 di Chiavari. Il regolamento in questione prevede il via libera a cani, gatti e conigli che dovranno avere il libretto sanitario e tutte le certificazioni di legge oltre a un certificazione del veterinario di fiducia che attesti la buona salute dell'animale.