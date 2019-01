Una bimba di 3 anni del Quebec è morta a causa dell'influenza stagionale che sta mettendo a dura prova il Canada. Il 14 gennaio, la figlia di Nancy Bouchard, Charlotte, è stata portata al vicino ospedale di Gatineau, Que, con la febbre alta. Tre giorni dopo, era morta. La dottoressa Anne Pham-Huy, pediatra e specialista in malattie infettive presso il Children’s Hospital of Eastern Ontario (CHEO), ha detto che il caso di Charlotte evidenzia “l'imprevedibilità dell'influenza”, spiegando che “mentre i vaccini antinfluenzali non funzionano il 100% delle volte, sono ancora la migliore difesa contro l'infezione”.

La stagione influenzale di quest'anno si sta rivelando più lunga rispetto agli anni passati in Canada. Sta colpendo anche un segmento diverso della popolazione: adolescenti e bambini. A partire dal 12 gennaio, ci sono stati 20.494 casi di influenza confermati in laboratorio in tutto il Paese, secondo i dati più recenti forniti dalla Public Health Agency of Canada. Secondo il PHAC, ci sono stati sette decessi legati all'influenza in bambini di età inferiore ai 10 anni dal 26 agosto.

Alex Munter, presidente e amministratore delegato del CHEO, ha dichiarato che i casi di influenza sono raddoppiati nella scorsa settimana. "Ci sono anche vari ceppi di influenza coperti dal vaccino e arrivano in momenti diversi durante l'anno", ha spiegato. "Non è troppo tardi per ottenere il vaccino antinfluenzale”. Charlotte non aveva mai fatto il vaccino antinfluenzale. Dopo la morte della figlia, Nancy Bouchard ha assicurato che farà vaccinare anche il figlio più piccolo, Liam, contro l'influenza.