Un ordigno è deflagrato al ristorante Bombay Bhel di Mississauga, nell'Ontario. Almeno 15 i feriti di cui tre in gravi condizioni per "lesioni da esplosione critiche", dicono i paramedici. Ad azionare la bomba, dice la polizia locale citata dalla CNN, sarebbero state due persone che – le telecamere all'interno del locale – avrebbero anche ripreso. Hanno fatto detonare il dispositivo all'interno del ristorante, per poi far perdere le proprie tracce immediatamente dopo l'esplosione.

Chi sono i sospettati

Le autorità descrivono il primo sospetto come maschio, di circa 1.70m, corporatura robusta, sulla ventina. Si pensa che indossasse dei jeans blu scuro, una felpa con cappuccio scurita tirata sulla testa, un cappellino da baseball con un picco grigio chiaro e al momento dell'ingresso nel ristorante aveva il volto coperto da un drappo nero. Il secondo sospettato è alto circa 1.55m, di pelle chiara, una corporatura sottile, jeans blu sbiaditi, una felpa con cappuccio scura tirata sulla testa insieme a una maglietta grigia e scarpe da skate scure.

15 persone ferite, tre gravi

I fatti sono avvenuti intorno alle 22.30 (ora locale, le 4.30 in Italia). Il ristorante è stato evacuato e la zona è stata chiusa al traffico per le indagini almeno fino al mattino. Il paramedico della Peel Region, Joe Korstanje, ha dichiarato che tre persone hanno riportato ferite gravi. "Abbiamo trasportato tre di loro nei centri traumatologici in quelle che definirei condizioni critiche da ferite esplosive", ha detto. Gli altri 12 feriti hanno subito "lesioni minori e superficiali" ha spiegato lo stesso Korstanje.

Andre Larrivee, che vive in un condominio vicino, dice che stava guardando la televisione quando ha sentito una forte esplosione. "È stata davvero forte", ha detto, confrontando il boato con un generatore elettrico esploso in un vicino cantiere di recente.