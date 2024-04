Guerra in Medio Oriente: bombardata in Iraq base militare di truppe filo-iraniane. Fonti a Cnn: “Israele non è coinvolta”

Nella notte tra venerdì e sabato la base militare dell'Iraq centrale che ospita truppe dell'Esercito ed ex paramilitari filo-iraniani di Hachd al-Chaabi, integrati nelle forze regolari, è stata vittima di un bombardamento. Sono almeno due i morti. Lo riferiscono fonti locali.

Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno spiegato su X che "gli Stati Uniti non hanno condotto raid aerei in Iraq oggi". Anche Israele non è coinvolta nelle notizie di esplosioni in Iraq. Lo fanno sapere alcune fonti alla Cnn.

Le milizie filoiraniane in Iraq hanno poi rivendicato il lancio di un drone contro Eliat, in Israele, in risposta alle "violazioni israeliane della sovranità irachena e a suoi attacchi contro le basi delle Forze di mobilitazione popolare (Hashed al-Shaabi).