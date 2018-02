Fino a qualche giorno fa Trenton Lewis, padre single 21enne, si faceva diciotto chilometri al giorno a piedi per andare a lavorare in un impianto UPS a Little Rock, in Arkansas. Una realtà che è andata avanti per ben sette mesi. Trenton, infatti, aveva paura di rivelare la verità ai suoi superiori. Gli avrebbero potuto togliere quel posto che per lui è fondamentale. E così anche se le gambe facevano male e i piedi continuavano a dargli problemi su problemi, per amore della figlia Karmen di 14 mesi ha camminato e camminato ogni santo giorno da casa sua a lavoro e poi la sera il percorso inverso. Alla fine però i suoi colleghi hanno scoperto tutto e immediatamente hanno avviato una raccolta fondi interna e segreta. Duemila dollari raccolti tra colleghi e impiegati in pensione. Molti di loro Trenton neanche lo hanno mai visto: ma dopo aver appreso la sua storia, non ci hanno pensato su due volte a manifestare la propria solidarietà.

E per la riuscita completa dell’”operazione”, hanno chiesto a Lewis di partecipare a una "riunione sindacale". Quando il 21enne è arrivato sul luogo dell’incontro, gli hanno fatto trovare le chiavi della sua nuova auto. "Dio benedica tutti voi", ha detto in lacrime Lewis. "Non dimenticherò mai questo vostro gesto bellissimo". “Appena abbiamo saputo dei tuoi sacrifici, dei tuoi viaggi a piedi giornalieri e del tuo amore per questo lavoro abbiamo deciso di aiutarti" – spiega un suo collega durante la consegna delle chiavi dell'auto. "Ho deciso di fare una colletta, e l'intero gruppo di colleghi si è fidato di me, ma nello stesso tempo ha contribuito attivamente alla raccolta delle offerte" – continua emozionato. "Quindi a nome di tutti noi ti dono queste chiavi per poter accendere questa macchina qui posteggiata e poter venire a lavorare come il resto dei tuoi colleghi fanno".