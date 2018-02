Dopo una tormentata campagna natalizia che ha visto la produzione di pandori e panettoni andare a singhiozzo per la grave crisi di liquidità del Gruppo dolciario, per Melegatti la salvezza potrebbe essere dietro l'angolo e non solo dal punto di vista dei tempi. Sulla storica fabbrica di pandori veronese infatti ha messo gli occhi la Hausbrandt, altrettanto storica azienda del caffè, fondata a Trieste ma con sede a Nervesa della Battaglia, in provincia di Treviso. Hausbrandt infatti sta trattando per acquisire Melegatti e creare così un grande gruppo tutto Made in Veneto.

Sul piatto della trattava c'è già un milione di euro in arrivo che servirà a far partire immediatamente la campagna di Pasqua che fino ad oggi era in forse dopo l'accordo saltato col fondo maltese Abalone che pure aveva finanziato la campagna di Natale. Proprio Abalone Asset Management aveva assicurato l'adesione al tavolo di concertazione convocato per oggi a Venezia dall'assessore regionale al lavoro alla presenza dei vertici dell'azienda dolciaria, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dei due commissari giudiziali. L'incontro però è stato rinviato al 16 gennaio proprio per la notizia dell'interessamento della Hausbrandt che potrebbe dare nuovi sviluppi alla vicenda.

La trattava tra il colosso del caffè, che opera in oltre 90 paesi nel mondo, in realtà sembra fosse in corso già da qualche tempo ma solo dopo alcune indiscrezioni, nel pomeriggio di giovedì, Melegatti e Hausbrandt hanno confermato con una nota la manifestazione d'interesse da parte dell'azienda che è stata già depositata in tribunale . "Melegatti continua con la trattativa in via esclusiva con il gruppo Hausbrandt, auspicando che a brevissimo riprenda l'attività produttiva per la campagna di Pasqua ormai imminente", hanno spiegato dall'azienda veronese. Addirittura il Gruppo Hausbrandt Trieste 1892 spa, presieduto da Fabrizio Zanetti, in realtà ha già firmato l’accordo in tribunale a Verona per acquisire la procura generale per la campagna pasquale di Melegatti e la produzione delle colombe.

L'obiettivo è quello di rilanciare il gruppo. "Con il finanziamento abbiamo scongiurato la chiusura dell’azienda salvaguardando la storia e la tradizione dello storico marchio veronese. L’obiettivo del Gruppo è quello di rilevare l’azienda per risanarla, garantendo una continuità industriale e creando un grande gruppo “Made in Veneto” per proporre al consumatore di oggi e soprattutto di domani una selezione di prodotti e abbinamenti, mixando le potenzialità di entrambe le realtà", hanno spiegato da Hausbrandt, aggiungendo: "L’accordo è stato stipulato presso il Tribunale di Verona, con la presentazione di una formale manifestazione di interesse nei confronti di Melegatti S.p.A. e l’obiettivo di far ripartire in tempi brevissimi la produzione".