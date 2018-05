Hanno seminato il terrore davanti a famiglie e bambini che stavano trascorrendo tranquillamente il sabato sera facendo irruzione con il volto coperto da caschi integrali e impugnando una pistola. E' successo intorno alle 21 di ieri, sabato 12 maggio, al Mc Donald's nell’area di BrinPark di Brindisi. I due criminali hanno puntato l'arma contro i dipendenti che si trovavano dietro le casse e si sono fatti consegnare i cassetti con il denaro prima di uscire dal fast food e fuggire a gambe levate, mentre i bimbi hanno cominciato a urlare terrorizzati.

Tuttavia, un uomo è stato bloccato e si trova in questura in stato di fermo con l'accusa di rapina aggravata: sarebbe un brindisino di 23 anni di cui sono state apprese le iniziali, C.D.F. Il malvivente è stato intercettato da da due agenti di polizia fuori servizio, che stavano cenando insieme alle rispettive famiglie nel fast food, e un finanziere, entrati subito in azione. Il suo complice, invece, ha abbandonato il mezzo a bordo del quale era stato il locale: uno scooter T-Max bianco, risultato poi rubato. Sul posto gli agenti della Sezione volanti e della squadra mobile della questura di Brindisi.