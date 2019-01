Una diga è crollata in Brasile, nel comune di Brumadinho, nella regione metropolitana di Belo Horizonte, provocando "diversi morti". Secondo la protezione civile brasiliana ci sarebbero diverse vittima, ma ancora non sono arrivate conferme ufficiali né cifre più precise. Sul posto sono presenti diverse squadre dei vigili del fuoco, mobilitate per affrontare un dramma che i residenti dello stato di Minas Gerais avevano già dovuto vivere nel 2015 col cedimento di una diga di rifiuti minerari a Mariana: una tragedia costava la vita a 19 persone e considerata il peggior disastro ambientale della storia del Brasile.

Anche i Vigili del Fuoco di Contagem, che servono la regione, confermano la presenza di vittime. Diversi veicoli e un elicottero si stanno dirigendo verso Mina do Feijão, questo il nome della diga. Secondo la Protezione Civile, i residenti della parte bassa della città saranno evacuati. Il giornale Mais Minas ha contattato l'advisor della comunicazione dell’area che ha confermato “la rottura della diga a Brumadinho (MG) avvenuto all'inizio di questo pomeriggio. Le prime informazioni indicano che i pompieri hanno raggiunto l'area e parte della comunità di Vila Ferteco. Non c'è ancora conferma se ci sono feriti sul posto. Abbiamo attivato il Dipartimento dei vigili del fuoco e il piano di risposta alle emergenze per le dighe. La priorità generale in questo momento è quella di preservare e proteggere la vita dei lavoratori e dei membri della comunità”.