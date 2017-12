Ha investito una signora ed è fuggito senza nemmeno fermarsi a prestare soccorso. La signora di 75 anni, travolta dal pirata della strada al momento ignoto, è stata investita e uccisa in via Risorgimento a Zola Predosa, piccolo comune della provincia di Bologna. Il conducente è immediatamente fuggito dal luogo del fatale incidente senza prestare soccorso né avvertire le forze dell'ordine. Immediatamente sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 allertati da alcuni passanti che hanno scorto la signora a terra. Il pirata della strada non è ancora stato rintracciato, ma le forze dell'ordine stanno proseguendo le indagini e stanno cercando in ogni modo di risalire alle generalità del conducente, che rischia una pesantissima accusa per omicidio stradale aggravato dall'omissione di soccorso.

Il sindaco di Zola Predosa, Stefano Fiorini, ha subito allertato la cittadinanza e postato su un accorato appaello su Facebook, allo scopo di rintracciare qualche testimone che possa aiutare i militari nelle indagini: "Avviso ai cittadini: alle 16.50 è stata investita da un auto una signora in prossimità delle strisce pedonali di via Risorgimento davanti alla Farmacia Legnani. Chiunque abbia informazioni in merito a questo fatto è pregato di segnalarlo alla nostra stazione dei Carabinieri che sta ricostruendo quando avvenuto ricercando l'investitore che è fuggito senza prestare alcun soccorso alla vittima".