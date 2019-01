Orrore alle porte di Londra, dove Alfie Lamb, un bambino di 3 anni, è morto schiacciato dal sedile anteriore di un'Audi su cui stava viaggiando. Il piccolo era seduto sul sedile posteriore e stava giocando quando il fidanzato della madre – infuriato per il baccano che faceva il bimbo – ha deliberatamente spinto indietro il sedile anteriore destro con grandissima violenza e con lo scopo di colpire il piccolo Alfie, che ha perso la vita a causa delle gravissime lesioni riportate. Adrian Hoare, 23 anni, e madre del bambino e il fidanzato Stephen Waterson, 25 anni, sono stati accusati di omicidio colposo.

Duncan Atkinson, magistrato che ha coordinato l'inchiesta, ha incaricato un perito di ricostruire l’orribile episodio. Il medico legale ha stabilito che Alfie Lamb è deceduto “per asfissia da schiacciamento”: “La morte è stata causata dal sedile del passeggero anteriore dell'Audi, quello in cui era seduto Waterson, che è stato spostato indietro con l'intento di schiacciare il bambino". Gli inquirenti hanno accertato che il fidanzato della mamma del bimbo era arrabbiato per il chiasso che arrivava dal sedile posteriore, dove Alfie stava giocando. Dopo aver sgridato il bambino ha letteralmente "perso la testa" tirando indietro il sedile allo scopo di punirlo. La mamma, che era seduta accanto a Waterson, non ha fatto nulla per evitare la tragedia.