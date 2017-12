Aveva preso in affitto un garage condominiale per ripararsi dalle temperature rigide, ma quando gli inquilini lo hanno scoperto hanno chiamato i carabinieri e l'hanno allontanato. Non è certo una bella "storia di Natale" quella che ha visto protagonista un clochard quarantenne di Cossato, un comune di 15mila abitanti nel Biellese. L'uomo per avere un riparo, soprattutto in queste notti di neve e gelo in cui il termometro va sotto zero – solo ieri in Piemonte un altro senzatetto è stato trovato morto di freddo a Chivasso, nel Torinese – aveva deciso di affittare un box in via Pajetta, spiegando che gli occorreva come deposito per attrezzi e versando regolarmente anticipo e cauzione.

I residenti del condominio, tuttavia, venuti a sapere che l'uso era diverso da quello dichiarato, non hanno gradito la sua presenza e hanno allertato le forze dell'ordine affinché venisse allontanato. La proprietaria del garage ha poi confermato di avergli affittato lo stabile ma come deposito di attrezzi, non per andarci a vivere, e già da stamattina ha sciolto l’accordo e si è fatta riconsegnare le chiavi della struttura.

In Italia non sono affatto poche le persone senza fissa dimora: rappresentano infatti lo 0,2% della popolazione residente, un dato in linea con quello degli altri paesi sviluppati: tale numero, tuttavia, non rappresenta che la punta di un iceberg sotto cui sta una platea di soggetti emarginati e a rischio sempre crescente di emarginazione che si sta estendendo a causa della crisi economica e della povertà dilagante.