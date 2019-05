Un 38enne di origini marocchine senza fissa dimora è deceduto questa mattina, travolto da un treno, a Bibbiano, sulla tratta ferroviaria fra la stazione di Bibbiano e quella di Corniano all’altezza di via Suor Enrichetta Monti, in Emilia Romagna. La vittima, secondo quanto ricostruito dai militari, intervenuti lungo la tratta ferroviaria tra la stazione di Bibbiano e di Corniano, stava dormendo a ridosso dei binari su un vecchio materasso.

Come riporta Il Resto del carlino, al passaggio del treno 90187 Reggio-Ciano, l’uomo è stato colpito dalla staffa dell’ammortizzatore anteriore. Immediata la mobilitazione dei soccorsi sanitari e dei carabinieri. Ma per il 38enne non c’è stato nulla da fare. La circolazione dei treni è rimasta bloccata per oltre due ore.

Forse l’uomo non era a conoscenza della recente riapertura della linea ferroviaria dopo i lavori di ripristino del ponte di Cavriago danneggiato nelle scorse settimane da un incidente. E probabilmente pensava che la linea fosse ancora interrotta, senza transito di convogli ferroviari. E così aveva sistemato il suo giaciglio proprio nei pressi dei binari. Troppo vicino all’area di passaggio del treno. Sarebbe deceduto sul colpo. Sui fatti e sull’esatta dinamica dell’incidente sono incorso le indagini da parte dei carabinieri di Bibbiano coordinati dalla Procura reggiana.