Un drammatico e tragico incidente stradale avvenuto nelle scorse ore a Belluno è costato la vita a una donna di 42 anni, seduta sul sedile del passeggero della vettura coinvolta. La vittima è una donna originaria di Roma, Barbara Durastante, trovata già esanime in auto all'arrivo dei soccorsi. La donna infatti è praticamente morta sul colpo nell'impatto della vettura su cui viaggiava. Fatale per lei la tremenda carambola e il successivo schianto avvenuto in via Vittorio Veneto. L'incidente domenica sera intorno alle 21 quando l'auto guidata da un trentanovenne è improvvisamente sbandata abbattendo i cartelli stradali e schiantandosi poi contro un platano a lato della strada.

Nell'impatto è rimasto ferito anche il conducente, soccorso e poi trasportato all’ospedale San Martino di Belluno dalle ambulanze del 118 intervenute sul posto. Per lui pare non ci siano conseguenze serie Dopo i necessari accertamenti, i medici hanno deciso di tenerlo in osservazione ma le sue ferite non son gravi.Per la 42enne che era la suo fianco invece i medici non hanno potuto fare niente. Nell'incidente non sono stati coinvolti altri veicoli. I due amici si stavano dirigendo verso Ponte nelle Alpi quando l’auto è uscita di strada in modo autonomo. Sul caso indagano i carabinieri intervenuti sul posto