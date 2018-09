A Barletta, in Puglia, un uomo di cinquantatré anni avrebbe abusato sessualmente di un minorenne di origine romena inducendolo ad assumere sostanze stupefacenti per inibirne le proprie capacità di reazione. L’uomo, originario del Venezuela e senza fissa dimora a Barletta, avrebbe adescato per strada il ragazzino – che ha quindici anni – per poi drogarlo e abusarne sessualmente. È stato lo stesso ragazzo, messo alle strette dal padre che aveva capito qualcosa, a confessare ai propri genitori quanto accaduto e a far scattare quindi le indagini dei militari. Secondo quanto ricostruito, la relazione tra il minorenne e il venezuelano era iniziata con la richiesta di una sigaretta per strada. L’uomo e il ragazzino si sono conosciuti in questo modo circa un anno fa. Poi il quindicenne sarebbe stato convinto con una scusa ad andare a casa dell'uomo e, dopo uno scambio di chiacchiere, sarebbe arrivata la droga e l’episodio di abuso sessuale.

A casa dell’uomo droga, giochi erotici e materiale pedopornografico – Il cinquantatreenne è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale e spaccio di sostanze stupefacenti in danno di un minorenne. Risulta avere dei precedenti per maltrattamenti e a Barletta vive per strada, anche se c’è una abitazione dove risulta essere domiciliato e dove i carabinieri hanno trovato cocaina e hashish, giochi erotici e due telefoni cellulari contenenti foto e filmati pedopornografici. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip del tribunale di Trani ed eseguita dai carabinieri con carattere di urgenza anche per il possibile pericolo di fuga del cinquantatreenne, contro cui era stato deciso inizialmente un fermo per indiziato di delitto. Per l’uomo si sono aperte le porte del carcere di Trani.