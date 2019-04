La Procura di Bari sta indagando per fare luce sulla morte di un neonato avvenuta nelle scorse ore a Bari: a partorire una donna di 43 anni con problemi di salute. Le indagini sono scattate dopo l'arrivo in casa dei sanitari del 118 e delle forze dell'ordine: al centralino dei soccorritori, infatti, è giunta la chiamata allarmata di due persone che convivono con la donna. I due hanno sentito delle urla provenire dall'appartamento del quartiere Poggiofranco e hanno allertato i sanitari.

A gridare, disperata, una donna di 43 anni (schizofrenica e in cura presso l'Asl): la donna aveva da pochi minuti partorito nel bagno di casa. Al loro arrivo, i sanitari l'hanno trovato la donna chiusa nel bagno. Dopo un po' sono riusciti ad entrare ma hanno trovato il piccolo già morto. La polizia, giunta sul posto, ha ricostruito l'accaduto ascoltando le testimonianze del compagno della donna, dei suoi familiari e dei vicini. Secondo quanto si legge sulla stampa locale, nessuno sapeva che la donna fosse in stato di gravidanza.

Ai medici giunti sul posto il compito di constatare il decesso del neonato: disposta l'autopsia per definire le esatte cause della morte mentre i magistrati dovranno capire se ci sono delle responsabilità viste le condizioni di salute della donna. Le indagini, infatti, dovranno stabilire se si tratta di un infanticidio oppure di una disgrazia. Il pm di turno, Lanfranco Marazia, affiderà l'incarico al medico legale per fare luce sull'accaduto. La donna è stata trasportata al policlinico di Bari dove si trova ricoverata.