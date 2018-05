Drammatico incidente stradale alle prime luci dell'alba di domenica lungo l'autostrada A26 Genova – Gravellona Toce, tra la diramazione Predosa-Bettole e Alessandria Sud, nel territorio del comune di Predosa, nell'Alessandrino. Intorno alle 6, un'auto con quattro giovani a bordo che viaggiava in direzione nord, per cause ancora da accertare, ha improvvisamente sbandato, urtando prima contro il guardrail sul lato sinistro della carreggiata e finendo la sua corsa in un campo adiacente l'autostrada nella parte destra. Nel violentissimo impatto ha perso la vita una ragazza di 20 anni, Giusi Signore, che era seduta al lato del passeggero, accanto al guidatore che era il suo fidanzato. Per lei inutili i soccorsi medici del 118 arrivati sul posto con diverse ambulanze dopo l'allarme lanciato dagli altri automobilisti di passaggio. La ventenne è morta sul colpo e i sanitari hanno solo potuto constatarne il decesso.

Nello schianto feriti invece gli altri tre ragazzi a bordo della vettura: due ragazzi e una ragazza. Tutti e tre sono stati soccorsi dal 118 e trasportati all'ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria dove sono stati ricoverati con prognosi riservata e ferite giudicate gravi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del Fuoco di Ovada, che hanno dovuto estrarre le vittime dalle lamiere contorte dell'auto, e tre pattuglie della polizia Stradale che hanno pi effettuato i rilievi per ricostruire accaduto. Sul posto infine anche il personale della società Autostrade che ha chiuso una corsia per permettere l’intervento d’emergenza che è durato alcune ore. Incredulità e sconcerto tra amici è conoscenti della giovane vittima alla notizia della prematura scomparsa della 20enne. La ragazza lavorava in un noto bar di Allessandria che ha listato con un fiocco nero anche la pagina Facebook dove clienti e amici hanno postato messaggi di cordoglio. "Sono completamente scioccata da quello che è accaduto. Non ci sono parole", ha scritto una conoscente mentre un'amica così l'ha voluta ricordare: "Piccola dolce Giusi ti voglio sempre un mondo di bene ora sei un angelo sei nel mio cuore".