Maria Stella Traina, l’infermiera di trentadue anni morta insieme al figlioletto di quattro anni precipitando con la sua auto da un ponte, stava accompagnando i figli a scuola quando si è consumata la tragedia. La figlia di sette anni doveva partire per la gita e, dopo averla lasciata a scuola, verosimilmente la donna avrebbe portato il bimbo più piccolo all’istituto dell’infanzia e infine sarebbe andata a lavoro. Ma purtroppo nessuno dei due bambini ieri mattina è arrivato a scuola né la mamma si è presentata a lavoro. Il tragico incidente è avvenuto nella provincia di Agrigento, quando lungo la statale 118 l’auto della donna, dopo aver strisciato contro il guard-rail, è uscita fuoristrada ed è precipitata dal cavalcavia. La mamma, di Santo Stefano Quisquina, e i due bambini hanno fatto volo di oltre venti metri. Maria Stella e il figlio Angelo sono morti sul colpo. L’unica superstite è l’altra figlia, estratta dalle lamiere e portata in elisoccorso all’ospedale dei Bambini a Palermo in gravi condizioni.

Lutto cittadino a Santo Stefano Quisquina – Le cause dell’incidente non sono chiare. La Procura della Repubblica di Sciacca ha aperto un fascicolo e i militari dell’Arma che si sono occupati dei rilievi tecnici di rito. Forse l’auto procedeva a velocità sostenuta o forse c'è stata una distrazione della donna al volante o forse ancora un malore. Nessuna di queste ipotesi è stata, almeno per il momento, scartata dai carabinieri. Nelle prossime ore il magistrato dovrebbe disporre l’autopsia sulla salma della donna. Intanto il sindaco di Santo Stefano ha proclamato il lutto cittadino. “La nostra piccola comunità è sotto shock”, ha detto Francesco Cacciatore aggiungendo di sperare che l’altra bambina rimasta gravemente ferita possa farcela. Il primo cittadino, parlando di “una tragedia che coinvolge tutta la nostra comunità”, ha sospeso la campagna elettorale della sua coalizione in corso per le comunali del 10 giugno.