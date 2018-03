Grave incidente stradale intorno alle 11 di martedì mattina lungo la Sr 105 Cavarzerana all’altezza di Correzzola, nella provincia di Padova. Un’auto Renault Captur, per cause in corso di accertamento, è finita contro un autocarro per il trasporto animali, al momento dello schianto vuoto. L'impatto, violentissimo, è stato fatale per l'uomo alla guida dell'auto. Si tratta di un uomo di quarantasette anni residente a Peschiera Borromeo che era rimasto incastrato tra le lamiere. Ferita – le sue condizioni sarebbero gravi – anche la passeggera che viaggiava sull’auto insieme alla vittima. La donna è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco ed elitrasportata in ospedale dal Suem 118. Illeso ma sotto choc il conducente del mezzo pesante, un uomo di quarantasette anni residente a Porto Tolle.

L'automobile è stata sbalzata nel fosso che costeggia la carreggiata – La polizia stradale, intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco e gli uomini del Suem, ha eseguito i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell’incidente mortale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore e mezza. Stando a una prima ricostruzione riportata dai quotidiani locali, la Renault Captur della vittima avrebbe invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente col mezzo pesante. L'automobile è stata sbalzata nel fosso che costeggia la carreggiata e il conducente è praticamente morto sul colpo.