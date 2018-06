In Australia una donna è morta dopo aver contratto l’epatite A mangiando semi di melograno congelati.

Come riporta il Sidney Morning Herald, le autorità locali (NSW Health, ente sanitario australiano) hanno emesso un allarme, relativo alle confezioni di Creative Gourmet prodotte in aprile, che sarebbero state collegate a ben 24 casi di epatite A nel Paese dell’Oceania. Sarebbero circa duemila le confezioni di chicchi di melagrana surgelata di origine egiziana vendute. Il problema non riguarderebbe prodotti freschi o a base di frutta coltivata in Australia. Dopo il decesso della donna (unica vittima, ha assicurato il Chief medical officier della South Australia Paddy Phillips alla Bbc), le autorità sanitarie locali hanno invitato i cittadini a controllare i congelatori e a rimuovere i prodotti interessati.

Cos'è l'epatite A

L’infezione in questione solitamente è lieve e passa in poche settimane (anche se talvolta si può prolungare fino a sei mesi) ma nei pazienti anziani o con una malattia epatica cronica la patologia può diventare molto più seria. La trasmissione del virus avviene per via oro-fecale, cioè assumendo bevande o cibi contaminati dalle feci di un individuo affetto da epatite A. Non esiste, tuttavia, il portatore cronico: soggetti sono infettivi solo in modo transitorio (giorni o poche settimane). I sintomi dell’epatite A comprendono nausea, vomito, febbre, ingiallimento della palle, urine scure e feci pallide. Il periodo di incubazione è in genere di 15-50 giorni. La vaccinazione è disponibile anche in Italia ed è raccomandata per chi viaggia.