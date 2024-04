video suggerito

I segreti dell'uomo più vecchio al mondo: mangia poco e beve solo raramente John Alfred Tinniswood, 111 anni e 224 giorni, da venerdì è ufficialmente l'uomo più anziano del mondo, riconoscimento che è stato ufficializzato Guinness World Records.

A cura di Davide Falcioni

Si chiama John Alfred Tinniswood, ha 111 anni e 224 giorni e da venerdì è ufficialmente l'uomo più anziano del mondo, riconoscimento che è stato ufficializzato Guinness World Records due giorni dopo la morte del detentore del precedente primato, Juan Vicente Pérez, morto all'età di 114 anni, un mese prima del suo 115esimo compleanno.

Intervistato in occasione della consegna del Guinness World Records Tinniswood ha ammesso candidamente che non esiste nessun segreto per vivere a lungo. "È solo fortuna", ha detto, aggiungendo comunque che segue uno stile di vita il più sano possibile, senza eccessi di nessun tipo. John Alfred non fuma, beve raramente e mangia fish and chips ogni venerdì. L'anziano consiglia moderazione nella vita: "Se bevi troppo o mangi troppo o cammini troppo; se fai troppo di qualcosa, alla fine soffrirai".

Nato nella città inglese nordoccidentale di Liverpool il 26 agosto 1912, Tinniswood ha attraversato due guerre mondiali – sopravvivendo a due pandemie come la cosiddetta Influenza Spagnola e il Covid-19 – e detiene anche il record di veterano maschio più anziano uscito vivo della Seconda Guerra Mondiale. L'uomo è nato lo stesso anno in cui affondò il Titanic. È da sempre un tifoso della squadra di calcio del Liverpool e ha vissuto tutte le diciannove vittorie del campionato del suo club e tutte le otto vittorie della FA Cup del suo club. Per quei successi ha esultato, ma come nel suo stile sempre con grande moderazione. L'uomo più vecchio del pianeta attualmente risiede in una casa di cura nella cittadina balneare inglese di Southport.