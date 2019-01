La polizia di Victoria, in Australia, ha aperto un'indagine dopo che una donna incinta di Melbourne ha scoperto degli aghi nascosti nell'uva comprata al supermercato. Skender Hasa e Shams Alsubaiy, di Craigieburn, stavano facendo uno spuntino dopo cena la scorsa notte quando la futura mamma si è sentita pungere il dito mentre raccoglieva l’uva da un sacchetto. “Lo abbiamo aperto e ci siamo accorti che c’era fu un ago infilato dentro", ha detto Skender a 9News. L’uomo ha detto di aver comprato la frutta (senza semi) alle 15.30 del giorno di Capodanno dall'outlet Woolworths di Craigieburn Plaza. Dopo aver sezionato tutti i chicchi di uova nel sacchetto, hanno trovato due aghi.

"Ero davvero scioccato, spaventato. Ho pensato che non mangeremo più frutto", ha detto Hasa, riferendosi alla ‘contaminazione’ delle fragole con aghi da cucina diffusasi in Australia lo scorso anno. La coppia ha avvisato la polizia, che ha confermato che sta indagando sulla questione. La catena Woolworths ha confermato di essere a conoscenza della vicenda. “Sappiamo di questa denuncia da parte di un nostro cliente e lavoreremo a stretto contatto con le autorità mentre indagano su questa storia", si legge in una nota ufficiale del supermercato. Shams Alsubaiy ha detto di essere “grata” di non aver mangiato il frutto e che lo “eviterà” per i prossimi mesi. "Ringrazio Dio per non aver mangiato quell’uva. Sono incinta e non voglio che succeda nulla", ha ammesso la donna.