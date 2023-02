Zelensky stasera a Sanremo 2023: “La cultura non può stare fuori dalla politica in tempo di guerra” Oggi in occasione della finale del Festival di Sanremo 2023 sarà letto sul palco del Teatro Ariston il messaggio scritto dal presidente dell’Ucraina Zelensky, nei giorni scorsi al centro delle polemiche. In sala ci sarà anche Yaroslav Melnyk, ambasciatore ucraino in Italia: “Spero che il testo sarà ascoltato da tutti gli italiani”.

A cura di Ida Artiaco

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, è finalmente arrivata la serata finale del Festival di Sanremo 2023, durante la quale verrà letto un messaggio inviato dal presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky.

"Si è parlato di censura, condizionamenti. Tutto assolutamente non fondato. È importante ristabilire la verità dei fatti", ha detto durante la consueta conferenza stampa di Sanremo Carlo Fuortes, amministratore delegato della Rai, il quale ha poi annunciato che sarà presente al Teatro Ariston anche Yaroslav Melnyk, ambasciatore ucraino in Italia.

Proprio a Melnyk ha poi lasciato la parola, perché "è il caso che racconti lui quello che vedremo stasera". Ancora top secret il contenuto del testo che verrà letto questa sera nel corso della finale della kermesse canora, ma di certo ci sarà anche un "omaggio musicale dall'Ucraina" ad arricchire l'intervento del numero uno di Kiev.

"Il palco dell'Ariston è l'occasione per trasmettere la verità, per tornare la pace sul continente europeo e il mondo superi il terrore e l'oscurità una volta per tutte", ha detto Yaroslav Melnyk, nel corso della conferenza stampa, durante la quale ha ringraziato Amadeus e la Rai per aver dato all'Ucraina la possibilità "non solo di condividere i nostri sentimenti e preoccupazioni vissute ogni giorno da nostri concittadini ma anche per la possibilità di lanciare un messaggio di unità intorno alla difesa dei principali valori congiunti".

Il ringraziamento è arrivato anche al popolo italiano "per l'impegno senza precedenti sin dal primo giorno della guerra della Russia, per le porte aperte delle vostre case e scuole. Apprezziamo la vostra solidarietà. In particolare, grazie agli artisti italiani che ci hanno mostrato sostegno".

L'ambasciatore ucraino in Italia ha concluso il suo intervento sottolineando che "la cultura non può stare fuori dalla politica soprattutto in tempo di guerra. In nessun caso vogliamo che la società italiana così coesa si spaccasse, apprezziamo molto il vostro sostegno per la protezione dei valori dei diritti comuni. Che il mondo superi l'oscurità una volta per tutte. Spero che il messaggio di Zelensky sarà ascoltato da tutti gli italiani, da tutti gli amanti della musica e della cultura".

Il messaggio del presidente ucraino sarà letto questa sera da Amadeus, a termine della gara dei Big, intorno all'1.15. Dopo l'esibizione dei top five, cioè dei primi cinque in classifica, ci sarà l'esibizione del gruppo ucraino Antytila.