Yahya, disperso nel fiume Secchia: il video del tuffo del 18enne ripreso da un amico per gioco Yahya, 18enne di Modena, è sparito da mercoledì, trascinato dalla corrente del Secchia. Il corso del fiume è stato deviato nel punto dove il giovane è entrato in acqua, noto con esattezza perché immortalato con lo smartphone dall’amico minorenne.

A cura di Biagio Chiariello

"Stavamo facendo un video dove doveva fingere di essere portato via dalla corrente. Si è tuffato per tre volte, l'ultima non è più risalito in corrente". Sono le parole che l'amico di Yahya, il 18enne di Modena disperso da ormai tre giorni nel fiume Secchia, ha rivelato ai soccorritori. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di mercoledì 14 giugno, da allora le ricerche non hanno dato esito. Ore, minuti, secondi di angoscia per la famiglia del giovane: padre tunisino, madre marocchina e un fratello più piccolo.

Ieri mattina il corso del fiume è stato deviato nel punto dove il giovane si è tuffato, noto con esattezza perché il drammatico momento è stato immortalato con lo smartphone dall'amico minorenne. Il video è ora in mano agli inquirenti. Yahya si è immerso nell’acqua in prossimità di una cascata artificiale, un punto particolarmente pericoloso, dove la corrente è forte.

Intanto l'istituto Cattaneo-Deledda che il giovane frequentava esprime tutto il proprio dolore per l'accaduto: "Siamo tutti profondamente dispiaciuti – spiega la dirigente, Alessandra Zoppello – per la perdita di un ragazzo volenteroso, che si affacciava all'età adulta pieno di sogni, con la spensieratezza dei suoi 18 anni".

Numerosi i messaggi giunti alla famiglia e ai docenti. Tra questi quello inviato da Cristina Barbieri, coordinatrice responsabile della Cra Ramazzini di Modena, dove il 18enne ha svolto l'attività di stage: "Lo scorso febbraio – scrive – nell'ambito di un progetto musicale i nostri anziani hanno composto una canzone, registrata anche alla Siae. Si intitola ‘Noi Eroì, Yahya è citato nel testo".