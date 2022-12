Vittima dello stesso bullo dalle elementari alle superiori: mandato in ospedale, lo denuncia Con un pugno al volto manda in ospedale un suo coetaneo 16enne: indagato un minorenne per bullismo a Pantelleria. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di accertare che il giovane è stato vittima del compagno di classe (elementari, medie e superiori) per ben 10 anni.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Un calvario durato 10 anni, iniziato dalle scuole elementari, proseguito alle medie e terminato alle superiori. Per tutto questo lungo periodo un ragazzino dell'isola siciliana di Pantelleria è stato bullizzato da un compagno di classe. Per il giovane di Pantelleria la persecuzione del suo coetaneo è stata fatta di minacce, insulti, umiliazioni, anche violenza. Come l'ultima, culminata nel ricovero in ospedale. Una vera e propria aggressione coi genitori della vittima che hanno capito che era necessario l'intervento dei carabinieri e sono andati a presentare denuncia.

Per questo motivo i militari della stazione di Pantelleria hanno notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso dalla procura per i Minorenni di Palermo, nei confronti di un 16enne; l'attività di indagine svolta dagli inquirenti locali, tramite diverse testimonianze (a partire da quella vittima) e la visione di immagini di videosorveglianza, ha comprovato la lunga serie di minacce, derisioni, aggressioni e danneggiamenti che la il giovane era quotidianamente costretto a subire davanti gli occhi di terze persone.

La vittima era giornalmente costretta a subire "davanti a terze persone". Ci sono stati – ipotizzano gli inquirenti – "reiterati episodi di vessazione fisica e verbale". Dieci anni di persecuzioni e atti di bullismo culminati in vere e proprie lesioni: il presunto responsabile è infatti accusato di avere sferrato un pugno al volto del coetaneo, mandato in ospedale è poi dimesso con 20 giorni di prognosi. Questo ultimo episodio ha spinto i familiari della vittima a denunciare.