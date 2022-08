“Vieni a vedere i miei animali”. Violenta bimba di sei anni: arrestato il 69enne vicino di casa Arrestato alla vigilia di Ferragosto in un paese della Val di Nievole, in provincia di Pistoia. Il pensionato è accusato di violenza sessuale pluriaggravata.

A cura di Biagio Chiariello

Un pensionato di 69 anni è stato arrestato alla vigilia di Ferragosto in un paese della Val di Nievole, in provincia di Pistoia: avrebbe abusato di una bambina di 6 anni, figlia dei vicini di casa. L’arresto ad opera dei carabinieri con l’accusa di violenza sessuale pluriaggravata.

L’uomo si trova ora ai domiciliari con braccialetto elettronico.

Secondo quanto ricostruito, il pensionato 69enne era solito passare del tempo con la bambina, in particolare facendole vedere gli animali da cortile ma anche dicendole di non raccontare niente su quanto accadeva in suo compagnia. Solo successivamente si è appreso che si trattava di molestie che sarebbero state attuate proprio in queste circostanze.

Abusi che si sarebbe ripetuti più volte nel corso del tempo ed è emersa perché la stessa piccola ha raccontato la vicenda prima alla nonna e poi a una psicologa, facendo così scattare le indagini che hanno portato alla misura cautelare chiesta dalla procura e concessa dal gip di Pistoia.

L’uomo comunque ha respinto e negato tutte le accuse che gli vengono mosse.

Un altro caso di violenza su minore a Pistoia dopo quello venuto alla luce la scorsa primavera: una bambina violentata, narcotizzata e minacciata da quando aveva appena 8 anni e fino all’adolescenza, quando ne aveva 15. La piccola veniva solata, con la paura di non poter uscire di casa, di non poter nemmeno comunicare con i suoi amici, perché le avrebbero tolto il telefono, e poi a volte narcotizzata, perché non parlasse e perché perdesse persino la memoria di quella violenza inaudita. Per quegli abusi sono stati condannati patrigno e zio