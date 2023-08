Viene punto da un calabrone e chiama il figlio per tranquillizzarlo: muore poco dopo per choc anafilattico Gilberto Trambaiollo, ex assessore di Spilimbergo (Pordenone) di 75 anni, è stato trovato morto in casa sua: era stato punto da un calabrone ed è andato in choc anafilattico.

È stato punto da un calabrone ma aveva chiamato il figlio tranquillizzandolo: "Mi ha punto qualcosa, ma ora mi riprendo". Poi però la tragedia: Gilberto Trambaiollo, di 75 anni, ex assessore di Spilimbergo, in provincia di Pordenone, è stato trovato morto in casa sua.

La chiamata al figlio dopo la puntura del calabrone

Stando alla prima ricostruzione di quanto accaduto, l'anziano è stato punto da un calabrone mentre si trovava nel suo salotto di casa. Non aveva capito cosa stava accadendo, ma ha fatto in tempo a chiamare suo figlio al cellulare e dirgli: "Mi ha punto qualcosa". Però poi si è preoccupato di tranquillizzare il figlio: "Ora mi riprendo". Il tempo di fare la chiamata al figlio e si è accasciato sul divano dopo essere andato in choc anafilattico.

Inutile l'intervento del medico

Poco tempo dopo sono scattati i soccorsi: per entrare in casa i vigili del fuoco si sono calati dalla finestra della soffitta che era rimasta aperta utilizzando un'autoscala. I sanitari arrivati in automedica e ambulanza non hanno potuto far altro che accertare il decesso: il paziente infatti era già morto. Fatale probabilmente è stato lo choc anafilattico, ma verranno fatti tutti gli accertamenti medici del caso. Ora tutto il paese piange l'ex assessore. A breve verranno disposti i funerali del 75enne.