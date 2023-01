Vibo Valentia, macchinario amputa il braccio a una donna: medici tenteranno di riattaccarlo La donna stava lavorando ad un macchinario in un frantoio quando il braccio è rimasto incastrato negli ingranaggi. I medici tenteranno di riattaccare l’arto.

A cura di Davide Falcioni

Un gravissimo incidente sul lavoro si è verificato questa mattina intorno alle 11 in un frantoio a Caroni di Limbadi, in provincia di Vibo Valentia. Una donna è rimasta intrappolata nei macchinari e che le hanno tranciato di netto il braccio destro.

Immediati i soccorsi da parte dapprima dei colleghi, poi della centrale operativa del 118. La donna è stata quindi prelevata dall’elisoccorso di Lamezia e condotta in ospedale.

Conservato adeguatamente l’arto secondo i protocolli e consegnato all’equipe dell’elisoccorso, la paziente è stata trasferita in condizioni critiche al GOM di Reggio Calabria per essere sottoposta ad un delicato intervento: i medici valuteranno la possibilità di riattaccarle il braccio. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente per accertare eventuali responsabilità, in particolar modo in merito alle condizioni di sicurezza all'interno del frantoio.

Nel 2022 aumentano gli incidenti sul lavoro

Secondo l'Inail nel 2022 sono aumentati gli incidenti sul lavoro e diminuiti i decessi. Da gennaio a novembre dello scorso anno, infatti, secondo i dati diffusi dall'Istituto, le denunce di infortunio professionale presentate sono state 652.002, con un incremento del 29,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, 1.006 delle quali con esito mortale (-9,9%). In aumento le patologie di origine professionale denunciate: sono state 55.732, pari a +9,7% rispetto al 2021.

L'aumento delle denunce di infortunio è spiegato, per un verso, dal più alto numero di denunce di infortunio da Covid-19 e, per un altro, dalla crescita degli infortuni "tradizionali" sia in occasione di lavoro che in itinere. A fronte del calo dei morti, a causa del minor peso delle morti da contagio, si è contrapposto invece un contestuale incremento dei decessi in itinere e un aumento delle malattie professionali.