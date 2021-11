Viareggio, trova il corpo di una 57enne nella veranda di un ristorante e chiama i soccorsi: si indaga Il cadavere di una donna di 57 anni è stato ritrovato in strada a Viareggio da un addetto della nettezza urbana. A provocare il decesso potrebbe essere stato un malore.

A cura di Gabriella Mazzeo

Il cadavere di una donna di 57 anni è stato rinvenuto in strada a Viareggio nelle prime ore della mattinata odierna. L'episodio è ancora tutto da chiarire e poco e niente si conosce della vicenda che i Carabinieri del posto stanno ancora cercando di delineare. Secondo le prime indiscrezioni, il corpo è stato ritrovato da un addetto alla nettezza urbana che si trovava in via IV novembre, all'incrocio con via Verdi. Il tutto è avvenuto nei pressi di un noto ristorante della zona. Sarebbe stato un malore a provocare la morte della donna che è stata ritrovata poco lontano dalla sua bicicletta.

Avrebbe accusato un malore mentre camminava in strada. Per questo motivo si sarebbe seduta su una sedia lasciata all'interno della veranda del locale. Poi si è accasciata accanto alla bicicletta ed è deceduta. Sul suo corpo non vi sono segni di traumi o di violenze secondo quanto rilevato dalle forze dell'ordine e dal personale medico della Croce Verde chiamato dall'addetto alla nettezza urbana che per primo ha visto il corpo.

Il corpo della donna, la cui identità è ancora del tutto sconosciuta, è stato trasferito presso l'obitorio di Lucca in attesa della decisione del pubblico ministero di turno per l'autopsia. Dopo i rilievi del caso per accertare la morte non violenta della 57enne, la salma sarà restituita ai familiari. Ancora poco è stato reso noto sulla dinamica dei fatti. Nonostante le prime informazioni non suggeriscano un'aggressione da parte di ignoti, le forze dell'ordine cercano di chiarire cosa possa essere accaduto nelle prime ore della mattinata. Secondo quanto confermato a Fanpage.it, i Carabinieri della locale compagnia sono ancora impegnati nei rilievi del caso. Si mantiene il massimo riserbo sulle informazioni ottenute al momento e sull'identità della vittima che comunque sarà resa nota nelle prossime ore.