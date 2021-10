Vetro nell’insalata, scatta l’allerta alimentare del Ministero della Salute: “Non mangiatela” L’insalata richiamata è stata prodotta da Biocolombini Srl Soc. Agric. nello stabilimento di via Le Prata snc, a Crespina, in provincia di Pisa. A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i prodotti appartenenti ai lotti segnalati e restituirli al punto vendita d’acquisto.

A cura di Biagio Chiariello

Sul sito del Ministero della Salute è stata pubblicata un'allerta alimentare: è stato ritirato dal commercio, infatti, un lotto dell’Insalata canasta e cappuccia di Biocolombini a causa di un rischio fisico. La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Insalata canasta e Insalata cappuccia, mentre sia il marchio del prodotto che il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è Biocolombini. Invece, il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato e il nome del produttore è Biocolombini srl Soc. Agr., con sede dello stabilimento in via Le Prata Snc a Crespina (provincia di Pisa).

Il richiamo dell’insalata cappuccia è stato disposto in via precauzionale vista la vicinanza di coltivazione, anche in assenza di segnalazioni. I prodotti in questione appartengono al lotto di produzione 08/10/2021, e sono stati venduti a grossisti, punti vendita e direttamente ai consumatori presso lo spaccio aziendale (nello specifico 509 kg del prodotto sono stati venduti a grossisti e punti vendita, mentre 21 kg sono stati venduti direttamente presso l’apposito spaccio aziendale).

Il motivo del richiamo è un rischio fisico, cioè la presenza di corpi estranei di vetro trovati da un cliente all’interno del prodotto Insalata canasta. A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i prodotti appartenenti ai lotti segnalati e restituirli al punto vendita d’acquisto. Anche quello dell’Insalata cappuccia: in questo lotto, va precisato, non è stato segnalato nessun corpo estraneo, ma vista la vicinanza di coltivazione si è pensato di ritirarli entrambi.