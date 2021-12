Veronica muore otto giorni dopo l’incidente: aveva 19 anni e sognava di entrare nel mondo della moda La ragazza era rimasta coinvolta in un incidente stradale l’8 dicembre nei pressi di Codigoro, Ferrara, e ha lottato per una settimana. “Speravamo tutti non fosse vero, non si può morire a 19 anni”

A cura di Biagio Chiariello

Dopo aver lottato per una settimana tra la vita e la morte, ieri mattina 15 dicembre si è spenta la 19enne Veronica Furegato, una delle tre automobiliste coinvolte in un incidente, l’8 dicembre scorso, lungo la Provinciale 53 tra Codigoro e Lagosanto, nel Ferrarese. Dopo lo schianto, avvenuto intorno alle 20.30, la giovane era stata subito ricoverata in prognosi riservata nel reparto rianimazione dell’ospedale di Cona. Purtroppo le sue condizioni sono precipitate e ieri è giunta la triste notizie della sua morte.

L’incidente stradale, avvenuto intorno alle 20.30 del giorno dell'Immacolata, aveva visto il coinvolgimento di tre diverse automobili. Al volante dei rispettivi veicoli, oltre a Veronica, c’erano altre due donne, tutte codigoresi. Secondo una prima ricostruzione fornita dalle forze dell’ordine, per cause ancora in fase di accertamento, la Fiat 500 condotta dalla 19enne avrebbe urtato una Seat Ibiza; dopo l’impatto, è sopraggiunta una terza auto che si è scontrata con l’utilitaria della Furegato. Tutto, chiaramente, è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti per ricostruire dettagliatamente le cause dell'incidente, le cui conseguenze si sono rivelate drammatiche. Nello scontro sono rimaste ferite anche le altre due donne, ma senza riportare gravi conseguenze.

Sotto choc la comunità di Codigoro. Tantissimi i messaggi di cordoglio e solidarietà nei confronti della famiglia Funegato. "Speravamo tutti non fosse vero, non si può morire a 19 anni. Un dolore straziante per i genitori, per i nonni e per tutta la comunità codigorese", uno dei post che la ricordano su Facebook. Tra i messaggi anche la sindaca Sabina Alice Zanardi che con un "abbraccio virtuale" si stringe ai genitori, parlando di un "dolore immenso" e di un "peccato enorme morire così a 19 anni". Veronica aveva frequentato il liceo artistico Dosso Dossi e una scuola specializzata per entrare nel mondo della moda.