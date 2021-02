Un incidente o molto probabilmente una bravata potrebbero costare caro ad un ragazzo di 18 anni originario di Vicenza, che si trova attualmente ricoverato in condizioni critiche nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Borgo Trento, a Verona, dopo essere rimasto folgorato lungo i binari della stazione della città veneta. L'allarme al Suem 118 è scattato alle 3 di notte di domenica 7 febbraio a Porto San Pancrazio, nelle vicinanze della stazione di Porta Vescovo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane, salendo su un vagone, avrebbe toccato i fili dell'alta tensione che alimentano i treni, restando appunto folgorato. Non si è ancora saputo se fosse in compagnia di amici, anche se in un video di un residente pare si riescano a sentire le urla dei giovani che erano con il ragazzo ferito.

Tra le ipotesi sul tavolo pare che si sia trattata di una bravata: dai primi accertamenti risulta che il giovane abbia preso una sedia per scavalcare la recinzione della ferrovia, da lì sarebbe salito sul tetto di un vagone dove ha poi preso la scossa che lo ha fatto cadere a terra. Tuttavia, indagini sono in corso per conoscere l'esatta dinamica di quanto successo. Sull'incidente, infatti, indaga la Polizia ferroviaria, intervenuta sul posto con i Carabinieri e i Vigili del fuoco. Il ragazzo – A. G. di Vicenza – è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento, dove è arrivato in codice rosso al pronto soccorso e dov'è ancora ricoverato in rianimazione. I sanitari del 118, immediatamente giunti sul posto, hanno riscontrato al ragazzo evidenti segni di folgorazione e un forte trauma cranico prodotto nella caduta dal vagone.