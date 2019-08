Drammatico incidente stradale questa mattina a Cologna Veneta, in provincia di Verona. Stando a quanto hanno reso noto i carabinieri del Nor di Legnago e della Stazione di Cologna Veneta, intervenuti per i rilievi, poco prima delle 8 in località Giavone una motocicletta ha impattato violentemente e frontalmente contro un Fiat Fiorino. Le cause dello scontro sono ancora in via di accertamento.

In sella alla moto si trovava un ragazzo italiano, residente a Minerbe, di 30 anni. Il furgoncino era invece guidato da una cittadina italiana di 53 anni che stava consegnando il pane per conto di un forno della zona nei supermercati del circondario. Sul luogo dell'impatto, la cui gravità è stata subito evidente ai presenti, si sono precipitati anche gli operatori del 118, intervenuti con un'ambulanza e l'elisoccorso per prestare aiuto alle persone coinvolte.

Purtroppo per il motociclista non c'è stato nulla da fare, così come constatato dai sanitari del 118. Il giovane è infatti morto sul posto. Il cadavere è stato trasportato presso le camere mortuarie dell'ospedale di San Bonifacio a disposizione dell'autorità giudiziaria.