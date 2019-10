Rilassato, sorridenti e persino col pollice in alto per indicare l'ok verso la fotocamera, peccato che non fosse la foto di un piacevole ricordo ma quella della scena di un grave incidente stradale in cui lui stesso era coinvolto avendo investito poco prima con la sua auto due ciclisti in strada ferendoli. Protagonista dell'assurda reazione un giovane ragazzo veneto immortalato in una foto pubblicata dal quotidiano locale Il Gazzettino. L'episodio lungo le strade di Vigonovo, in provincia di Venezia, al confine con la provincia di Padova. Il giovane, al volante di una potente Audi Coupè, ha travolto due ciclisti durante una fase di sorpasso ferendoli in maniera seria. A seguito dell'impatto con la vettura i due cicloamatori, entrambi di Noventa Padovana, sono volati a terra sull'asfalto ma fortunatamente si sono salvati.

Uno di loro è stato preso di striscio e se l’è cavata con delle escoriazioni provocate dalla caduta mentre l’altro, un settantenne, è stato investito in pieno e, dopo aver impattato, sul cofano e sul parabrezza della vettura, è caduto a terra violentemente. Entrambi sono stati soccorsi dal Suem 118 e trasportati in ambulanza al pronto soccorso ma mentre il primo è stato dimesso poche ore dopo, per il secondo è stato necessario il ricovero in ospedale con prognosi riservata. Sul luogo dell'incidete anche gli agenti della Polizia locale di Vigonovo per i rilievi del caso che aiuteranno a stabilire la dinamica esatta dell'accaduto. Proprio durante i rilievi di rito l'automobilista e gli atri due ragazzi che erano con lui, tre ventenni, si sono seduti sul guardrail e hanno iniziato a scherzare tra di loro. Poi quando un passante ha fatto degli scatti uno di loro, il guidatore, ha fatto il gesto dell'0k come se fosse tutto uno scherzo.