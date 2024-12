Valanga travolge un escursionista in Alto Adige: morto un uomo di 54 anni

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Un escursionista ha perso la vita oggi, martedì 24 dicembre, sulle montagne dell'Alto Adige, dopo essere stato travolto da una valanga nei pressi di passo Stalle, in Val Pusteria, non distante dal confine austriaco. I soccorsi sono rapidamente giunti sul posto ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

L'escursionista era un 54enne originario della Germania. A quanto si apprende, l'uomo stava percorrendo insieme alla moglie e ad altre persone un sentiero considerato facile che conduce ai 2.052 metri del passo, un valico che porta in Austria ma che è chiuso al transito delle autovetture nel periodo invernale.

Stando a quanto riferito dai soccorritori, il 54enne stava camminando quando da un canalone si è staccata una slavina di piccole dimensioni che lo ha investito e sepolto. I compagni di escursione hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Sul posto è intervenuto l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites che ha trasportato gli uomini del Soccorso alpino nella zona dell’incidente. L’uomo, forse perché il percorso non presentava particolari difficoltà, non aveva con sé un dispositivo Arva per la localizzazione e questo ha reso necessario l’uso delle sonde per le operazioni di ricerca, riporta Il Dolomiti.

Appena lo hanno individuato, i soccorritori sono riusciti a estrarlo dalla neve e hanno iniziato le manovre di rianimazione. Sul luogo è arrivato anche l’elicottero Pelikan 1 con il medico d’urgenza che ha proseguito con ulteriori tentativi che si sono rivelati purtroppo inutili.

Le operazioni dei soccorritori sono state rese complesse anche dal forte vento: alla stazione meteorologica di Punta di Dan, situata a 2.808 metri in Val di Fundres, la raffica massima ha raggiunto i 146 chilometri orari. Nella zona in cui è avvenuta la tragedia il pericolo valanghe è ‘marcato' di grado 3 su una scala che va da 1 a 5.