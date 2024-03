Valanga sulla strada regionale per Gressoney: alcuni comuni isolati in Val D’Aosta Una valanga è caduta stamattina lungo la strada regionale 44 per Gressoney. La slavina fortunatamente non ha coinvolto nessun automezzo causando tuttavia l’interruzione della viabilità. Al momento risultano isolati i comuni di Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

286 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella tarda mattinata di oggi, domenica 3 marzo, una valanga è caduta lungo la strada regionale 44 per Gressoney, nel comune di Gaby.

La slavina si è distaccata a monte dell’abitato, in località Gattinary, e fortunatamente non ha coinvolto nessun automezzo causando tuttavia l’interruzione della viabilità. Al momento risultano isolati i comuni di Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité.

Il maltempo tuttavia sta imperversando da ore in tutta la Val D'Aosta creando non pochi problemi alla viabilità. Sono infatti state chiuse per neve le strade regionali per Cogne e Valsavarenche. Il sindaco di Aymavilles, in accordo con il collega di Cogne, ha disposto la sospensione della circolazione lungo la strada regionale n. 47 di Cogne, dal bivio della strada comunale di Ozein, fino al miglioramento della situazione. Sempre il sindaco di Cogne ha disposto la chiusura delle strade comunali Cogne-Lillaz e Cogne-Valnontey.

Il primo cittadino di Valsavarenche ha deciso invece la chiusura al transito della strada regionale 23 in località Eau-Rousse al km 21+300. Dalla località di Pont sono state preventivamente evacuate circa 30 persone.

A Quart l'amministrazione comunale segnala criticità causate dalle nevicate e dal forte vento. Sul territorio sono all'opera i vigili del fuoco professionisti e volontari.

Allerta gialla e arancione per neve in Val D'Aosta

Per la giornata di oggi il Centro funzionale regionale ha emanato un bollettino di criticità gialla e arancione per "neve forte e piogge nel fondovalle". "Una perturbazione convoglia precipitazioni diffuse in arrivo da S/SE, e la fase più intensa è oggi, seguita da una notte/mattina in cui le precipitazioni si esauriscono – si legge nella segnalazione di allerta -. In queste 36 ore di previsione si stimano in media 35 cm di neve in A oltre 1500/1700 m, in B 60/80 cm, in C 50/70 cm, in D 25/35 cm, soprattutto durante il pomeriggio/sera di oggi. I valori massimi sono pari a circa il doppio delle medie. Nella notte le ultime precipitazioni (una parte di queste medie elencate), portate da aria più fredda, possono portare a quote della neve più basse, indicativamente a circa 900/700 m".