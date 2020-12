Inizia con un rallentamento la campagna di vaccinazione in Liguria e Piemonte. Ma nessuna responsabilità delle Regioni: la colpa è dell'ondata di maltempo che si sta abbattendo sull'Italia, da Nord a Sud. Per questo motivo oggi non saranno consegnate le nuove dosi di vaccino Pfizer attese dai governatori Giovanni Toti e Alberto Cirio. Slitta per neve la consegna delle fiale, con il piano di vaccinazione che subisce subito un piccolo ritardo. Dopo il V-day, che ha avuto più che altro un ruolo simbolico, ora è il momento di iniziare a somministrare velocemente il vaccino. A dare notizia dello slittamento sono state le stesse Regioni, che hanno spiegato i problemi logistici dovuti alla tempesta di neve che si è abbattuta sul Nord Italia e hanno assicurato che Pfizer consegnerà i carichi mercoledì 30, perdendo solo un giorno sulla tabella di marcia.

L'arrivo in Piemonte delle 40mila dosi di vaccino Pfizer previste slitta a mercoledì, ha spiegato direttamente la Regione sui suoi canali. La comunicazione sarebbe giunta nel corso della riunione in videoconferenza con la struttura commissariale a Roma. Nonostante il piccolo stop iniziale "riceveremo circa 40mila dosi a settimana per completare la Fase 1 della campagna vaccinale – ha spiegato l’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi – La macchina organizzativa è già pronta per riceverle ed è stata testata ieri con ottimi risultati".

Stesse motivazioni e stesse conseguenze per la Liguria. La tempesta di neve ha impedito l'arrivo delle fiale della Pfizer anche nelle Regione guidata da Giovanni Toti. "L'azienda ha comunicato che a causa della tempesta di neve consegnerà a Milano il 30 dicembre mattina il carico dei nuovi vaccini – ha spiegato il governatore ligure – Saranno a Genova entro le 14 del 30 dicembre e la vaccinazione più allargata comincerà il 31 mattina nei 14 centri". In Liguria arriveranno 16 scatole con 975 vaccini, per un totale di 15.600. "Il 75% di questi ‘pizza box' ha spiegato Pfizer arriverà entro il 30 dicembre – ha continuato Toti – dal giorno successivo si procederà con l’inoculazione nei 14 centri predisposti alla somministrazione".