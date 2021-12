Vaccino al figlio 12enne, i genitori finiscono in tribunale: e il padre vince contro madre No vax Per il Tribunale dei minori il ragazzino può vaccinarsi contro il Covid così come vuole il padre, la mamma annuncia ricorso. È la prima volta in Italia che un tribunale ordina l’immunizzazione di un minore.

A cura di Biagio Chiariello

Per la prima volta in Italia un tribunale è stato chiamato a decidere sulla vaccinazione anti-Covid di un minore di 14 anni. A dare notizia della recente sentenza del Giudice Tutelare per i minori del Tribunale di Firenze, è Gianni Baldini, avvocato aretino presidente dell'associazione Matrimonialisti della Toscana. Padre e madre, separati, non erano d'accordo sull'immunizzazione del proprio figlio 12enne e così il padre del ragazzo ha deciso di rivolgersi alla giustizia per procedere con la somministrazione del siero nonostante le idee no-vax della ex coniuge e genitrice del ragazzino.

"Mio figlio ora è molto contento, prima ogni volta che doveva andare da qualche parte con gli amici doveva fare un tampone", ha detto l'uomo. "L'ho fatto per la sua sicurezza e per rispetto verso gli altri", ha aggiunto.

Perché il giudice ha dato ragione al padre

I due genitori hanno l'affidamento congiunto del 12enne e quella di altri due figli, di 5 e 7 anni. Tre le motivazioni principali che hanno spinto il giudice ad attribuire al solo padre il potere decisionale sulla somministrazione del siero anti Covid al ragazzo vi è un certificato medico che attesta l'assenza di altre patologie che possano sconsigliare la somministrazione del vaccino anti Covid al minore; la gravità e la diffusione del virus; il parere prevalente della comunità scientifica sull'efficacia della vaccinazione anti Covid.

Prima volta in Italia

"È la prima volta che il foro fiorentino si pronuncia in materia ed è la prima volta in Italia che la decisione non riguarda un grande minore" (ragazzo minorenne dai 14 anni in su), ha dichiarato Baldini.

Leggi anche L'ex infermiere No Vax che ha provato a vaccinarsi con un finto braccio in silicone

La madre ha annunciato che presenterà ricorso contro questa decisione.