Va dall’amico per il Capodanno ma litigano, pestato e in fin di vita: tentato omicidio Il caso nell’abitazione dell’arrestato a Vicenza: un 48enne ora accusato di tentato omicidio. Vittima un 51enne ora ricoverato in coma.

A cura di Antonio Palma

Doveva essere una serata di allegria e divertimento in casa per salutare l’arrivo del nuovo anno appena iniziato ma, dopo i primi festeggiamenti, qualcosa è andato storto: i due amici hanno iniziato a litigare furiosamente arrivando alle mani fino quando uno dei due è stato colpito così violentemente dall’altro da finire in coma. Il caso a Vicenza dove ora l’uomo colpito è ricoverato in gravi condizioni in ospedale mentre l’amico è indagato ed è finito agli arresti con la pesantissima accusa di tentato omicidio. Tutto si è consumato nella notte di San Silvestro nell’abitazione dell’arrestato. Qui infatti vittima e amico si erano dati appuntamento per trascorrere i festeggiamenti di capodanno insieme.

Dopo il brindisi e i fuochi di fine anno, però, è accaduto qualcosa. La mezzanotte era passata da circa due ore quando i due hanno iniziato a litigare furiosamente fino a che il 48enne padrone di casa ha colpito l’amico 51enne continuano a picchiarlo selvaggiamente fino a quando l’uomo ha perso i sensi. A lanciare l’allarme son stati i vicini di casa che hanno sentito urla e frastuono provenienti dall’abitazione e hanno chiamato le forze dell’ordine. Quando sul posto sono intervenute alcune volanti della polizia, il 51enne era a terra coperto di sangue e privo di sensi ed è stato allertato il 118. L’uomo è stato immediatamente stabilizzato sai sanitari del Suem e trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Vicenza dove è stato ricoverato e sta ancora lottando tra la vita e la morte. Per il padrone di casa invece è scattato l’arresto, convalidato ieri dal Giudice per le indagini preliminari che ipotizza il reato di tentato omicidio.

Secondo i primi accertamenti investigativi della squadra Mobile vicentina, che si sta occupando del caso, alla base della lite tra i due amici, entrambi già noti alle forze dell'ordine, ci sarebbero futili motivi. Si ipotizza una questione di droga. Quello che è certo è che il pestaggio è stato molto violento, con calci alla testa anche quando la vittima era già a terra.