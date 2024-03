Va dalla nuora per vedere i nipotini, lei si rifiuta e lui le spara: arrestato 84enne Francesco Gullace, 84 anni, ha sparato alla nuora ferendola gravemente dopo che la donna si è rifiutata di fargli incontrare i nipotini. La donna è attualmente ricoverata in ospedale a Reggio Calabria e sarebbe in gravi condizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Ha sparato due colpi di arma da fuoco contro la nuora, ferendola al torace e alla gamba destra. Il tutto è accaduto a Gioia Tauro e la vittima è attualmente ricoverata presso l'ospedale di Reggio Calabria mentre l'aggressore si è presentato al Commissariato di Polizia di Gioia Tauro ed è stato arrestato.

Francesco Gullace, 84 anni, era già noto alle forze dell'ordine e ora si trova agli arresti con l'accusa di tentato omicidio. Il tutto sarebbe avvenuto dopo una lite particolarmente accesa, ma sul movente alla base dell'aggressione sono ancora in corso le indagini. L'84enne si è presentato in Caserma per consegnare l'arma del delitto, una pistola calibro 9 con la matricola abrasa.

La donna è stata operata poco dopo il suo ingresso in ospedale. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto reso noto, avrebbe riportato ferite al torace e alla gamba. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, coordinati dal pm della Procura di Palmi Elio Romano, il fatto è accaduto nell'appartamento dove la vittima di 42 anni vive con il marito.

Tra la donna e la famiglia di lui, negli ultimi tempi, i rapporti sarebbero stati molto tesi. Gullace ha raccontato alle forze dell'ordine di essersi presentato a casa del figlio chiedendo di vedere i due nipotini. Davanti diniego della nuora sarebbe nata una discussione poi sfociata in una vera e propria lite. A quel punto, l'uomo è entrato in casa e ha sparato.

Non è chiaro chi abbia allertato il 118, ma poco dopo l'intervento dell'ambulanza l'uomo si è recato dalle forze dell'ordine per confessare l'aggressione spontaneamente e consegnare l'arma usata per sparare. La sua versione dei fatti e il movente dell'aggressione saranno verificati dalla polizia di Gioia Tauro, che nel frattempo ha arrestato Gullace.