Urtata da un autobus mentre è in bici a Udine, muore dopo 25 giorni Gilberta Liberale, la donna urtata e fatta cadere da un autobus mentre pedalava in sella alla sua bicicletta in viale Duodo, a Udine, è morta ieri dopo un lungo ricovero in ospedale.

A cura di Davide Falcioni

È morta dopo venticinque giorni di ricovero Gilberta Liberale, la donna urtata e fatta cadere da un autobus mentre pedalava in sella alla sua bicicletta in viale Duodo, a Udine. L’incidente, avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì 28 novembre, provocò diversi traumi alla ciclista, rovinata malamente a terra dopo l’impatto con il mezzo pesante.

Molto conosciuta in città, dove lavorava nella gelateria TuttoGelato di viale Europa Unita, Gilberta era da anni promotrice della festa del quartiere dove abitava, “Via Varmo Doc”, organizzata ogni anno in concomitanza con Friuli Doc. Chi la conosceva la descrive come una donna vitale, sorridente e generosa.

Almeno 196 ciclisti morti in Italia nel 2024

Secondo l'Osservatorio ASAPS sono ad oggi almeno 196 i ciclisti morti nel 2024 sulle strade italiane. Dall'esame dei singoli mesi dopo un gennaio con 18 decessi, record degli ultimi sei anni, a febbraio sono state 7 le vittime, poi 15 i morti a marzo. Quattordici i casi nel mese di aprile così come a maggio. Diciannove i decessi a giugno, 25 quelli accertati a luglio (peggior mese dell'anno), 24 ad agosto in aumento rispetto agli ultimi 5 anni. A settembre sono stati 20 i ciclisti morti. Ottobre ha contato sedici decessi. A novembre sono state ancora 20 le vittime. Quattro i morti a dicembre. Da inizio anno sono deceduti 176 uomini e 19 donne. Ottantaquattro ciclisti avevano più di 65 anni.