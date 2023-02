Urta un cinghiale mentre torna a casa dal lavoro: muore autista di bus toscano di 47 anni Emanuele Diamanti, un uomo di 47 anni, era in sella al suo scooter quando ha urtato un cinghiale che attraversava la strada a Scaroeria. Per l’uomo non c’è stato niente da fare.

A cura di Davide Falcioni

Drammatico incidente la notte tra venerdì e sabato in una strada del territorio comunale di Scarperia, nel Mugello. Emanuele Diamanti, un uomo di 47 anni, era in sella al suo scooter quando ha urtato un cinghiale che attraversava la strada: lo scontro è stato purtroppo fatale e al loro arrivo i soccorritori del 118 hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo.

Stando a quanto accertato l'uomo, autista di Autolinee Toscane, stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro. Sul posto anche i carabinieri e il personale Anas per il ripristino della strada.

"Questo ennesimo sinistro dimostra che sono un elemento di grandissima pericolosità per gli automobilisti – ha dichiarato Roberto Nocentini, Presidente Coldiretti Firenze Prato -. Quelle dell'alba e del crepuscolo sono le ore più a rischio, con i branchi di cinghiali che si muovono razziando cibo nelle periferie urbane o distruggendo campi e colture, riuscendo a percorrere fino a 40 chilometri alla volta. Sono una calamità ed un pericolo per la salute pubblica e la sicurezza. Servono interventi mirati e su larga scala per ridurre la minaccia dei cinghiali a livello nazionale. Dobbiamo fermare l'invasione dei cinghiali che rappresentano un pericolo per la vita delle persone, la salute, l'ambiente e la produzione agricola".

Per l'associazione di categoria degli agricoltori, sulla base dei dati di Asaps, nell'ultimo anno è avvenuto un incidente ogni 41 ore. Negli ultimi dieci anni il numero di incidenti gravi con morti e feriti causati da animali è praticamente raddoppiato (+81%) sulle strade provinciali. Per questo, secondo Coldiretti, servono con urgenza provvedimenti che possano ridurre i rischi per gli utenti della strada.