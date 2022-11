Uova fresche ritirate dal mercato per presenza di Salmonella, l’avviso del Ministero della Salute Come spiega l’avviso di richiamo, il ritiro delle uova è stato disposto per una positività per Salmonella enteritidis rilevata a seguito di un campionamento ufficiale sulle feci delle galline ovaiole.

A cura di Antonio Palma

Una serie di lotti di uova fresche sono stati richiamati dal mercato a causa di un possibile rischio microbiologico per i consumatori dovuto alla presenza di salmonella. A darne notizia è il Ministero della salute attraverso il proprio portale dedicato ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori.

Il prodotto in questione sono le uova fresche L e XL, Categoria A, vedute a marchio Copav dalla società AURORA S.R.L di Falconara Marittima , in provincia di Ancona, e prodotte dall’azienda Avimarche nello stabilimento di Ostra Vetere, in provincia di Ancona.

Le uova interessate dal richiamo sono confezionate e vendute in confezioni da 6 uova appartenente ai lotti numero 22420634AVI con data di scadenza 14/11/2022, L22420650AVi con data di scadenza 16/11/2022, 22420655AVI con data di scadenza 17/11/2022, 22430669AVI con data di scadenza 23/11/2022 e 22440674AVI con data di scadenza 27/11/2022.

Come spiega l'avviso di richiamo, datato 9 novembre, il richiamo delle uova è stato disposto per una positività per Salmonella enteritidis rilevata a seguito di un campionamento ufficiale sulle feci delle galline ovaiole eseguito da ASUR Area Vasta 2 il 27 ottobre scorso e confermato il 5 novembre scorso.-

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare le uova con i numeri di lotto indicati e di riportare le confezioni acquistate al punto vendita in cui sono state comprate.

Nella stessa giornata di oggi il ministero della Salute e i supermercati Iperal e Coop hanno segnalato il richiamo da parte del produttore Ipafood Srl di due lotti di mix a base di cannella in polvere bio a marchio Lo Conte per la presenza dell’allergene anidride solforosa non dichiarato. Il prodotto in questione appartiene alla linea ‘Gli Aromi’/‘Le Spezie’ ed è venduto in confezioni da 10 grammi con i numeri di lotto 21343 e 22157 e i termini minimi di conservazione (Tmc) 31/12/2024 e 30/06/2025.