Uomo ucciso a Nizza Monferrato: arrestata la figlia di 18 anni, ignoto il movente La tragedia sarebbe avvenuta nella casa di famiglia a Nizza Monferrato al termine di una lite tra padre e figlia. La ragazza, poco più che diciottenne, è in stato di arresto. Sul caso indagano i Carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

45 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio.

È in stato di arresto la figlia di Akhyad Sulaev, l’uomo di 50 anni ucciso ieri, venerdì 1 marzo, nella sua casa di Nizza Monferrato (Asti) sembrerebbe al culmine di un litigio le cui ragioni sono ancora oscure. La ragazza, Makka, ha poco più di 18 anni.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, è stata lei a colpire il padre con delle coltellate all’addome. Soccorso dai medici del 118, l’uomo è morto poco dopo. La famiglia – che comprende anche la mamma e tre fratelli più piccoli della giovane arrestata – è immigrata in Piemonte alcuni anni fa, sono originari del Caucaso. Secondo quanto emerso finora, sono tutti musulmani osservanti, la diciottenne indossava l’hijab anche quando sono arrivati i Carabinieri.

Del movente non si sa nulla per il momento: sappiamo solo che tutti gli adulti della famiglia lavoravano in ristoranti, anche la stessa diciottenne faceva la cameriera in un locale la sera. Era anche iscritta con ottimi risultati al terzo anno del liceo scientifico.

Dopo l’omicidio di ieri sera la ragazza è stata trovata in casa, paralizzata dalla paura. Si sarebbe consegnata subito ai militari. L’hanno portata in caserma per interrogarla davanti al PM Andrea Trucano della Procura di Alessandria, quindi è scattato l'arresto.

Sul caso lavorano i Carabinieri che stanno valutando tutte le ipotesi, anche le voci di un improvviso licenziamento dell’uomo dal ristorante in cui lavorava, per capire un eventuale collegamento con la lite e le coltellate.

Il contesto familiare, al di là di alcune difficoltà, sembrava tranquillo. Tanto che le persone ascoltate finora sono incredule per quanto accaduto: "Quella bella ragazza con gli occhi azzurri ha ucciso il padre? Ma non è possibile. Non ci credo", il commento di un vicino di casa. "Una famiglia per bene che si stava integrando, nonostante tutte le difficoltà. Non erano assistiti, riuscivano ad andare avanti con le loro forze", le parole invece del sindaco dopo la tragedia.