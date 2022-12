Uomo trovato morto nella sua abitazione a Isernia, fermata la moglie con l’accusa di omicidio Un uomo di 72 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Santa Maria del Molise in provincia di Isernia: i carabinieri hanno fermato la moglie con l’accusa di omicidio.

A cura di Chiara Ammendola

La donna, 66 anni, lo avrebbe ucciso colpendolo con alla testa. Il cadavere della vittima è stato infatti ritrovato dagli inquirenti con una ferita alla testa provocata da un corpo contundente. L'allarme è scattato questa mattina quando è stato chiesto l'intervento dei soccorritori nella casa di via XXV settembre, nel centro storico di Santa Maria del Molise, dove si è consumato il dramma.

Sul posto sono giunti anche i militari dell'Arma con la Scientifica e il magistrato di turno. Il procuratore di Isernia Carlo Fucci coordina l'indagine. Stando a quanto si apprende non sarebbe stato ancora trovato l'oggetto con il quale, secondo la ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Isernia, la donna ha colpito alla testa il marito, uccidendolo. In casa al momento dell'omicidio non erano presenti i due figli della coppia.

(notizia in aggiornamento)