Uomo trovato morto in un garage a Gorizia: “Pestato a sangue e lasciato a terra agonizzante” I carabinieri di Gorizia hanno trovato il cadavere di un uomo di 40 anni all’interno di un garage condominiale. Secondo quanto accertato dalle forze dell’ordine, la vittima sarebbe stata pestata a sangue e abbandonata agonizzante.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Un uomo di circa 40 anni è stato trovato morto nel garage della sua abitazione di Gorizia. Sul suo corpo, gli agenti della Questura hanno rilevato segni di percosse e ferite dovute a un oggetto contundente.

Secondo quanto reso noto, il ritrovamento è avvenuto nella tarda serata di ieri. Il 40enne sarebbe morto dopo diverse ore di agonia. Per il momento, le forze dell'ordine non escludono alcuna pista.

La vittima era tossicodipendente, ma non aveva mai avuto legami con la criminalità organizzata. Chi ha chiamato i soccorsi ha detto di aver notato il 40enne trascinarsi in strada agonizzante. All'arrivo degli agenti, però, l'uomo era già morto a causa delle gravissime ferite riportate.

Leggi anche Festeggia la pensione e muore il giorno dopo: Giancarlo trovato senza vita nel suo appartamento

La Polizia scientifica ha effettuato tutti i rilievi del caso per definire con esattezza la dinamica del decesso. L'ipotesi più accreditata sarebbe quella di un pestaggio finito in omicidio.

Secondo le forze dell'ordine, infatti, l'uomo potrebbe essere stato aggredito per questioni riguardanti la droga e poi abbandonato sofferente in strada. Gli agenti indagano per omicidio colposo a carico di ignoti.

Non sono state rese note le generalità del 40enne trovato morto: i carabinieri stanno cercando di risalire anche alla cerchia di amici e familiari per poter raccogliere ulteriori dettagli sulla sua vita privata.

Se gli accertamenti confermeranno l'ipotesi di un pestaggio culminato in un omicidio, le autorità dovranno indagare ulteriormente per capire se la vittima sia stata malmenata da una sola persona o da un gruppo di più individui. Gli agenti hanno raccolto anche la testimonianza della persona che, dopo aver visto il 40enne sofferente in strada, ha chiamato i soccorsi nella serata di ieri, domenica 17 luglio.

Non è chiaro se l'uomo sia stato aggredito nei pressi del suo garage, lì dove è stato poi rinvenuto il cadavere, o se abbia dovuto trascinarsi dal luogo del pestaggio fino a casa.