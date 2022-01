Uomo muore schiacciato mentre cerca di sfondare una finestra murata: cercava rifugio con la famiglia Tragedia a Marina di Chieuti, nel Foggiano: un uomo di 50 anni è morto schiacciato da una parete mentre cercava riparo assieme alla sua famiglia.

(Immagine di repertorio)

Tragedia dalle circostanze ancora poco chiare a Marina di Chieuti, una piccola località balneare che si trova in provincia di Foggia, al confine tra la Puglia e il Molise. Un uomo di 50 anni, di nazionalità tunisina, è morto schiacciato da una parete. L'episodio si è verificato nella serata di ieri, venerdì 31 dicembre, mentre l'uomo stando a quanto riportano diverse testate locali era in compagnia della moglie e dei due figli all'interno dello scalo ferroviario della piccola località pugliese.

Sulla dinamica della tragedia indagano i carabinieri

Sulla dinamica dell'accaduto indagano i carabinieri, ma stando a quanto appurato finora l'uomo sarebbe morto nel tentativo di sfondare una finestra murata di un'ex foresteria delle Ferrovie dello Stato. Nel farlo, l'intera parete sarebbe però crollata addosso al 50enne, per il quale non c'è stato niente da fare.

La vittima è un pescatore 50enne di nazionalità tunisina

Non è ancora chiaro se l'uomo, un pescatore di nazionalità tunisina, vivesse già all'interno dell'edificio dismesso o invece, come riportato dall'agenzia di stampa Ansa, stesse cercando di entrarvi per trovare riparo per sé e per la sua famiglia per l'ultima notte dell'anno. In ogni caso la tragedia sembra essere avvenuta in un contesto di estrema povertà: un dramma che colpisce in modo particolare perché si è compiuto mentre milioni di persone festeggiavano tra agi e in serenità l'ultimo dell'anno. Saranno adesso le indagini delle forze dell'ordine a dover far luce sulla vicenda.