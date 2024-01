Uomo investito sui binari a Firenze, ritardi fino a 100 minuti su treni Alta Velocità e Regionali La tragedia nel pomeriggio in prossimità della stazione ferroviaria di Firenze Rifredi. A seguito dell’incidente si registrano ritardi e cancellazioni di treni: coinvolti sia treni Alta Velocità, sia Regionali che Intercity. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Tragedia nel pomeriggio di oggi a Firenze dove un uomo di 35 anni è stato investito sui binari della ferrovia in prossimità della stazione ferroviaria di Firenze Rifredi. A seguito dell'incidente si registrano ritardi e cancellazioni di treni, coinvolti sia treni Alta Velocità, sia Regionali che Intercity. L'allarme è scattato nel pomeriggio di mercoledì, intorno alle 16.30, e sul posto sono accorsi sanitari del 118, vigili del fuoco e polizia ferroviaria.

A lanciare l'allarme i macchinisti dei coinvolgi in transito lungo il nodo ferroviario del capoluogo toscano che hanno segnalato la presenza del cadavere. La circolazione dei treni è stata sospesa dalle 16.40 e sul posto sono accorsi personale medico e forze di polizia ma per l'uomo ormai non c'era più nulla da fare. Secondo le forze dell'ordine si tratterebbe sicuramente di un investimento la cui natura però resta da accertare. La vittima è stata identificata poco dopo come un uomo di 35 anni del Togo.

L'incidente sta provocando forti disagi alla circolazione dei treni. Trenitalia e RFi comunicano che la circolazione è fortemente rallentata nei pressi del nodo di Firenze a causa degli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria con ritardi fino a 100 minuti.

I treni Alta Velocità e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 100 minuti. I treni Intercity possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti. I treni Alta Velocità inoltre possono essere instradati sul percorso alternativo tra Bologna e Firenze mentre i Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni.

Treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo tra Bologna e Firenze con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti o con fermata a Bologna Centrale Superficie anziché a Bologna Centrale AV:

• FR 9323 Torino Porta Nuova (14:40) – Roma Termini (19:35)

• FR 9645 Torino Porta Nuova (14:50) – Roma Termini (19:10)

• FR 8525 Bolzano (15:12) – Napoli Centrale (21:33)

• FR 9427 Venezia Santa Lucia (15:26) – Salerno (21:38)

• FR 9649 Torino Porta Nuova (15:50) – Roma Termini (20:10)

• FR 9551 Milano Centrale (16:10) – Salerno (22:05)

• FR 9431 Venezia Santa Lucia (16:26) – Napoli Centrale (21:48)

Treni Alta Velocità direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 9321 Torino Porta Nuova (13:40) – Roma Termini (18:35)

• FR 9641 Torino Porta Nuova (13:50) – Roma Termini (18:10)

• FR 9646 Napoli Centrale (14:30) – Milano Centrale (19:00)

• FR 9547 Milano Centrale (15:10) – Taranto (23:42)

• FR 9644 Roma Termini (15:20) – Milano Centrale (18:30)

• FR 9643 Milano Centrale (15:25) – Napoli Centrale (20:03)

• FR 9647 Milano Centrale (16:30) – Benevento (21:54)